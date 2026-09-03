Le PSG a (enfin) une pelouse en bon état

Habemus pelouse ! Et elle nous vient d’Irlande. Qui mieux que l’île verte pour nous offrir du beau gazon ? Personne, apparemment, puisque que c’est de ce côté que se sont tournés Jonathan Calderwood et ses équipes pour le nouveau terrain du Parc. Elle sera inaugurée, en prime time vendredi soir, contre Monaco. Jamais une pelouse n’aura été tant scrutée.

Une pose de trois jours

Sept cents rouleaux, trois jours de pose, des tests… Voici toutes les données concernant le nouveau billard du Parc. L’ancien, mis K.-O. par la canicule de cet été, aura bien fait parler de lui, avec l’inversion de la rencontre PSG-Rennes, qui aura valu une amende de 150 000 euros aux Parisiens.…

LP pour SOFOOT.com