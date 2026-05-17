Le PSG a bien récupéré son trophée à Jean Bouin

Le PSG a bien récupéré son trophée à Jean Bouin

Nouvelle définition pour le terme « gênant » ? Alors que le Paris Saint-Germain défie le Paris FC à Jean Bouin ce dimanche soir, les protégés de Luis Enrique ont bien récupéré leur trophée après une cérémonie particulièrement étrange .

An unusual trophy ceremony this year, as PSG celebrate their Ligue 1 title in front of their fans in the away end at Paris FC (just metres away from their own stadium) before kick-off Coverage of the Paris derby and the rest of the Ligue 1 final day on @GFFN pic.twitter.com/lfkZO5XbWc…

LB, avec TB à Jean-Bouin pour SOFOOT.com