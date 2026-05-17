 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le PSG a bien récupéré son trophée à Jean Bouin
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 21:08

Le PSG a bien récupéré son trophée à Jean Bouin

Le PSG a bien récupéré son trophée à Jean Bouin

Nouvelle définition pour le terme « gênant » ? Alors que le Paris Saint-Germain défie le Paris FC à Jean Bouin ce dimanche soir, les protégés de Luis Enrique ont bien récupéré leur trophée après une cérémonie particulièrement étrange .

An unusual trophy ceremony this year, as PSG celebrate their Ligue 1 title in front of their fans in the away end at Paris FC (just metres away from their own stadium) before kick-off Coverage of the Paris derby and the rest of the Ligue 1 final day on @GFFN pic.twitter.com/lfkZO5XbWc…

LB, avec TB à Jean-Bouin pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Griezmann quitte le Metropolitano sur une victoire
    Griezmann quitte le Metropolitano sur une victoire
    information fournie par So Foot 17.05.2026 21:00 

    L’Amor avec un grand A. Antoine Griezmann a disputé son dernier match au Metropolitano ce dimanche. Le meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético n’a pas marqué, mais il a été passeur décisif pour Ademola Lookman et les Colchoneros l’ont emporté contre Gérone ... Lire la suite

  • L'Allemagne brise le rêve de sacre des Bleuettes à l'Euro
    L'Allemagne brise le rêve de sacre des Bleuettes à l'Euro
    information fournie par So Foot 17.05.2026 20:52 

    Allemagne 1-0 France But : Kleemann (29 e ) pour la Mannschaft Même chez les jeunes, à la fin c’est l’Allemagne qui gagne. Après une séance de tirs au but anxiogène face à la Norvège (1-1, 3 TAB 1), l’équipe de France s’est hissé en finale de l’Euro U17 pour y ... Lire la suite

  • Quel footballeur porte le plus beau nom ?
    Quel footballeur porte le plus beau nom ?
    information fournie par So Foot 17.05.2026 20:14 

    Quel est le plus beau nom de footballeur ? Voici la question que le média néerlandais AD a posée à ses lecteurs. Deux catégories étaient distinguées : le plus beau nom étranger, et le plus beau nom néerlandais. Zinédine Zidane a été plébiscité parmi les footballeurs ... Lire la suite

  • Pas de Waldemar ni de Franck Kita pour le dernier match de Nantes en Ligue 1
    Pas de Waldemar ni de Franck Kita pour le dernier match de Nantes en Ligue 1
    information fournie par So Foot 17.05.2026 20:04 

    Loin des yeux, loin du cœur. Alors que le FC Nantes va dire au revoir à la Ligue 1 après treize ans dans l’élite du football français , Waldemar et Franck Kita n’assisteront pas à la rencontre face à Toulouse selon Ouest France . Pour la dernière à la Beaujoire ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank