Le match entre Nantes et Toulouse définitivement arrêté
Au revoir. La rencontre ne reprendra pas à la Beaujoire, le match entre Nantes et Toulouse est définitivement arrêté après une interruption de plus de trente minutes pour un envahissement de terrain de la part d’une partie de la Brigade Loire et de jets de fumigènes. Les Canaris n’auront pas l’occasion de terminer correctement leur saison.
Plus d’informations à venir… …
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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