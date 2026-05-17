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Envahissement de terrain, jets de fumigènes... c'est le chaos à la Beaujoire
information fournie par So Foot 17/05/2026 à 21:33

Envahissement de terrain, jets de fumigènes... c'est le chaos à la Beaujoire

Envahissement de terrain, jets de fumigènes... c'est le chaos à la Beaujoire

Des images qu’on aime pas voir. Alors que la 20 e minute de jeu se disputait lors de la rencontre entre Nantes et Toulouse, une partie des supporters présents dans la Tribune Loire ont envahi le terrain , tout en jetant des fusées éclairantes.

Absolute chaos at La Beaujoire with Nantes fans storming the pitch with black flares. The game has been put to a halt.pic.twitter.com/e1yatu2JaE…

LB pour SOFOOT.com

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