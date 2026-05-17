Vibrant hommage à Fleury Di Nallo à Lyon
Pour l’éternité. Quatre jours après le décès de Fleury Di Nallo, l’Olympique lyonnais a rendu hommage à sa légende dimanche soir en marge de la rencontre face à Lens. Les joueurs de Paulo Fonseca sont entrés sur la pelouse du Groupama Stadium pour l’échauffement avec un t-shirt noir floqué de son surnom, Le Petit Prince de Gerland , et du numéro 10.
Pour Fleury 🖤#OLRCL pic.twitter.com/j09oX3Fgem…
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