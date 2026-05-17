Inquiétude pour Dembélé en vue de la finale contre Arsenal

Pas ça, pas maintenant… Opposé au Paris FC dans un match sans enjeu ce dimanche, le Paris Saint-Germain a eu la mauvaise surprise de voir Ousmane Dembélé quitter la pelouse de Jean Bouin dès la 27 e minute. Le Ballon d’or est sorti sans boîter ou sans manifester de gêne apparente, mais il s’est immédiatement dirigé vers les vestiaires . Gonçalo Ramos l’a remplacé.

Le triste point final d’une saison décevante pour le natif de Vernon en Ligue 1 : il n’aura participé qu’à 22 matchs de championnat en 2025-2026, avec 10 buts à la clef. Selon les commentateurs de Ligue 1+, il pourrait s’agir d’une contracture musculaire. À J-13 de la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le bulletin médical du PSG sera surveillé de près.…

QB pour SOFOOT.com