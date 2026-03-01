Le protocole antiraciste déclenché lors de la rencontre Elche-Espanyol Barcelone

Quelques jours seulement après le déclenchement d’un protocole antiraciste lors de Benfica-Real Madrid en Ligue des champions, c’est au tour de La Liga de ne pas y échapper. Ce dimanche, lors d’Elche-Espanyol, l’arbitre de la rencontre a déclenché ce protocole, après une plainte du défenseur marocain Omar El Hilali. Celui-ci a accusé l’attaquant Rafa Mir d’avoir tenu des propos racistes, ce qui a poussé l’arbitre à croiser les bras en l’air, signe d’interruption de la rencontre dans ce cas. Un message de lutte contre le racisme a ensuite été diffusé au public du stade Martinez Valero. Selon le média espagnol Cope, le rapport de l’arbitre après la rencontre mentionnait ceci : « Dans la minute 78, le joueur de l’Espanyol, Omar El Hilali, me dit que Rafa Mir s’est adressé à lui en disant « Tu es venu en canot » . »

🚨 Se activó el protocolo antirracista en el minuto 80: tensión máxima entre El Hilali y Rafa Mir en el Martínez Valero ⚽ El jugador del Espanyol acusó al delantero de un insulto racista, el colegiado detuvo el partido y activó el protocolo pic.twitter.com/lgLN36X8Yh…

AL pour SOFOOT.com