 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le promoteur de la Superligue négocie avec l’UEFA pour une nouvelle formule de la Ligue des champions
information fournie par So Foot 09/10/2025 à 16:03

Le promoteur de la Superligue négocie avec l’UEFA pour une nouvelle formule de la Ligue des champions

Le promoteur de la Superligue négocie avec l’UEFA pour une nouvelle formule de la Ligue des champions

Il ne lâcheront pas le morceaux.

Ce jeudi, le promoteur de la Superligue, A22 Sports Management, a confirmé auprès de l’AFP être « en négociations » avec l’UEFA pour mettre en place une nouvelle réforme de la Ligue des champions. « Ce qu’ont fait A22 et les clubs de la Superligue, c’est proposer à l’UEFA un accord qui consiste à apporter une plateforme de diffusion gratuite et à changer légèrement le format de compétition actuel » , a annoncé le promoteur à l’AFP .…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Foot: Luca Zidane "fier" de porter les couleurs de l'Algérie
    Foot: Luca Zidane "fier" de porter les couleurs de l'Algérie
    information fournie par AFP Video 09.10.2025 15:59 

    Le gardien franco-algérien Luca Zidane, fils de Zinédine Zidane, se dit "fier" de porter les couleurs du pays d'origine de ses grands-parents, à la veille d'un des deux derniers matches de qualification de l'Algérie pour le Mondial de football 2026.

  • Le sujet de la multipropriété porté au Parlement européen
    Le sujet de la multipropriété porté au Parlement européen
    information fournie par So Foot 09.10.2025 15:43 

    De la Meinau au Parlement européen : la critique a pris le tram E. Après avoir essuyé les critiques de certains supporters, les dirigeants strasbourgeois voient désormais les acteurs politiques de s’attaquer au sujet de la multipropriété . Après Éric Coquerel (LFI), ... Lire la suite

  • La maison madrilène de Vinícius Júnior a pris feu
    La maison madrilène de Vinícius Júnior a pris feu
    information fournie par So Foot 09.10.2025 15:28 

    On fire mais pas comme on l’aurait aimé. Plus complètement indiscutable au Real Madrid, Vinícius Júnior voit le sort s’acharner contre lui . En déplacement en Corée du Sud avec la sélection brésilienne, l’international auriverde aux 41 capes a appris que son domicile ... Lire la suite

  • Le retour de Paul Pogba pourrait être à nouveau repoussé
    Le retour de Paul Pogba pourrait être à nouveau repoussé
    information fournie par So Foot 09.10.2025 14:45 

    Ça commence à faire long. Il y a quelques semaines, Adi Hütter annonçait qu’il faudrait attendre le retour de la trêve internationale d’octobre pour voir Paul Pogba sur les pelouses de Ligue 1 . Nous y sommes presque et Adi Hütter ne dirigera vraisemblablement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank