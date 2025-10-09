Le promoteur de la Superligue négocie avec l’UEFA pour une nouvelle formule de la Ligue des champions

Il ne lâcheront pas le morceaux.

Ce jeudi, le promoteur de la Superligue, A22 Sports Management, a confirmé auprès de l’AFP être « en négociations » avec l’UEFA pour mettre en place une nouvelle réforme de la Ligue des champions. « Ce qu’ont fait A22 et les clubs de la Superligue, c’est proposer à l’UEFA un accord qui consiste à apporter une plateforme de diffusion gratuite et à changer légèrement le format de compétition actuel » , a annoncé le promoteur à l’AFP .…

CDB pour SOFOOT.com