Le projet Dembélé
information fournie par So Foot 23/09/2025 à 00:58

En 2016, Ousmane Dembélé n’était encore qu’une fulgurance, mais tout laissait à penser qu’il pouvait aspirer - un jour - au Ballon d’or. Entre-temps, il a fallu faire quelques détours, voir d’autres cracks lui voler la vedette, changer une image et enfin décrocher les étoiles avec le Paris Saint-Germain. Décryptage de la mise en orbite d’une fusée normande entre Évreux, Rennes et Dortmund.

La vie tient à peu de chose. Peut-être à un coup d’œil de l’autre côté de la main courante un mardi soir d’entraînement. En 2006, comme cela lui arrivait de temps en temps, Armand Djiré avait fait la route qui sépare son domicile de Chartres du stade Jean-Bouin d’Évreux pour superviser un jeune joueur. À l’époque, ce n’était pas encore un métier, plutôt un bon moyen d’occuper ses week-ends. Ce jour-là, c’est un gardien de but qui intéressait celui qui allait plus tard devenir recruteur régional du Stade rennais. Et puis, il a découvert autre chose. Plus jeune. Plus atypique. Plus doué. Plus tout. « J’étais en train de superviser Brice Samba, puis sans savoir pourquoi, mon regard s’est porté sur un autre terrain. J’ai aperçu Ousmane. Il avait 8 ans et j’ai alors vu ce qu’on voit aujourd’hui. » Un gamin aux jambes fines et aux grands yeux noirs courant derrière un ballon comme Mohamed Ali lévitait sur le ring. Comme un papillon. Ses touches de balle, précises et rapides, semblables aux piqûres d’abeille que The Greatest administrait à ses adversaires, n’ont jamais changé. En fait, tout était déjà là. La technique, la grâce, l’agilité, la légèreté, la fluidité et la facilité, ce petit quelque chose en plus qu’ont en commun tous ceux capables d’éliminer un, deux, trois adversaires sans forcer la nature ni le corps. Juste passer à gauche quand l’adversité attend à droite. Et vice versa.

Ce don naturel pour le dribble, Ousmane Dembélé a commencé à le forger au Ludoparc de la cité de La Madeleine d’Évreux, devenu l’équivalent du potrero de Villa Fiorito à Buenos-Aires pour Maradona, du terrain de futsal du Valqueire Tênis Clube de Rio de Janeiro de Ronaldo, ou de la dalle en béton de la cité de la Castellane du petit Zinédine. En attendant, Ousmane Dembélé a fait du « Dembélé » à Dortmund, puis à Barcelone, avant de retomber avec succès au Paris Saint-Germain, planche d’appel à son destin de futur Ballon d’or. Pourtant, tout n’a pas été si limpide. Dans la Ruhr, les supporters du Borussia s’agaçaient que le Français ai

Par Joachim Barbier pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
