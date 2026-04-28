Julián Álvarez met les choses au clair

Trop, c’est trop. Julián Álvarez a décidé de réagir aux rumeurs concernant son avenir lors d’une conférence de presse, ce lundi. L’avant-centre de l’Atlético de Madrid est souvent annoncé en partance vers le FC Barcelone la saison prochaine .

« Une avalanche de mensonges »

« Je ne peux pas passer mon temps à clarifier, ou à démentir tout ce qui se dit sans arrêt. Et j’essaie de ne pas accorder trop d’importance à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, car ça finit souvent par créer une avalanche de mensonges. Donc, je ne veux pas gaspiller mon énergie là-dedans. Je préfère la garder pour les choses qui m’intéressent, pour être à 100% et aider l’équipe » , dénonce Álvarez, sans doute intéressé par la confrontation face à Arsenal, en demi-finale aller de la Ligue des champions (mercredi, 21 heures).…

CT pour SOFOOT.com