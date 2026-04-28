La présence de Zidane incertaine au Mondial, l'Algérie dans le flou

La présence de Zidane incertaine au Mondial, l'Algérie dans le flou

Vladimir Petković est sûrement à la recherche du nouveau gardien de son temple. En effet, le club espagnol de Grenade a confirmé à travers un communiqué ce lundi soir que « les examens médicaux pratiqués sur Luca Zidane, à la suite de la commotion cérébrale subie lors du dernier match contre l’UD Almeria, révèlent une fracture de la mâchoire et du menton ».

Le club précise « qu’il décidera dans les prochaines heures du traitement à suivre pour soigner sa blessure » , alors qu’ une opération pourrait l’empêcher de disputer son premier Mondial. …

EM pour SOFOOT.com