La présence de Zidane incertaine au Mondial, l'Algérie dans le flou
Vladimir Petković est sûrement à la recherche du nouveau gardien de son temple. En effet, le club espagnol de Grenade a confirmé à travers un communiqué ce lundi soir que « les examens médicaux pratiqués sur Luca Zidane, à la suite de la commotion cérébrale subie lors du dernier match contre l’UD Almeria, révèlent une fracture de la mâchoire et du menton ».
Le club précise « qu’il décidera dans les prochaines heures du traitement à suivre pour soigner sa blessure » , alors qu’ une opération pourrait l’empêcher de disputer son premier Mondial. …
EM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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