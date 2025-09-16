Le procès de l’affaire Emiliano Sala reporté
Ça ne finira donc jamais ?
Ce mardi soir, le quotidien L’Équipe informe que le procès au civil de l’affaire Emiliano Sala, prévu à l’origine le 22 septembre, sera reporté au 8 décembre prochain . Ce procès a pour enjeu de régler le litige financier qui oppose le FC Nantes à Cardiff City .…
JD pour SOFOOT.com
