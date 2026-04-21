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Le prêt d'Elye Wahi pourrait être prolongé à une condition
information fournie par So Foot 21/04/2026 à 12:25

Le prêt d'Elye Wahi pourrait être prolongé à une condition

Le prêt d'Elye Wahi pourrait être prolongé à une condition

Quatre journées pour se sauver. Prêté à Nice par l’Eintracht Francfort depuis janvier, Elye Wahi renaît sur la Côte d’Azur avec quatre buts inscrits en onze rencontres. Une idylle que les Aiglons aimeraient bien voir perdurer comme l’a annoncé Maurice Cohen, vice-président délégué de l’OGC Nice sur les ondes d’Ici Azur.

Le maintien comme condition

Le dirigeant niçois a ainsi confirmé que le club souhaiterait conserver l’international ivoirien la saison prochaine : « Nous aimerions le garder. Dans le football, tout est possible. C’est un jeune homme très attachant ». Cependant, il faudra déjà que les Aiglons se maintiennent en Ligue 1 et que l’Eintracht accepte une prolongation de prêt puisque le prêt actuel de l’ancien lensois n’est assorti d’aucune option d’achat. Cohen assure cependant qu’aucune discussion n’a encore été ouverte avec leurs homologues allemands tant que le maintien dans l’élite du football hexagonal n’était pas acté : « Nous ne pouvons pas en avoir avant de savoir si nous serons en Ligue 1 la saison prochaine. Nous aimerions renouveler son prêt ».

LB pour SOFOOT.com

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