Le président du Stade rennais tire la sonnette d’alarme

Trop, c’est trop.

Suite à la triste élimination du Stade rennais à Troyes, en 16 es de finale de Coupe de France (1-0) mercredi, le président du Stade rennais, Arnaud Pouille, a pris la parole devant ses joueurs, d’abord, avant de se livrer dans les colonnes de Ouest-France ce jeudi. Sans surprise, ce dernier est remonté comme un coucou : « On est dans une situation largement inacceptable, et il faut que l’on prenne le taureau par les cornes rapidement, a pointé Arnaud Pouille. On ne peut pas se satisfaire de ce que l’on voit. Au-delà du résultat, il y a des choses qui se voient à l’œil nu […] Nous sommes dans un club qui va bientôt avoir 124 ans, il y a un maillot à porter, et il ne faut pas lui cracher dessus. Je pense que les joueurs ont compris cela, et nous aussi. Je leur ai dit que c’était l’heure de la discipline et de l’effort.» …

TM pour SOFOOT.com