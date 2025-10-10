 Aller au contenu principal
Le président du FC Porto propose de créer une Supercoupe ibérique
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 20:55

Le fameux Boas déconstructeur.

André Villas-Boas fourmille d’idées. Le président du FC Porto en a proposé une belle lors du Sommet du football au Portugal, quelques jours de réflexion sur le foot portugais et mondial qui se tiennent cette semaine au siège du Clairefontaine lusitanien. L’ancien coach de l’OM a disserté sur un projet de Supercoupe ibérique . Son idée ? Réunir Barcelone, le Real Madrid, l’Atlético de Madrid, Benfica, Porto et le Sporting autour d’un ballon, sans que l’on sache si cela serait en Arabie Saoudite, ou ailleurs. L’idée «a été bien accueillie, » a ajouté le dirigeant, dans des propos rapportés par L’Équipe . Le plateau serait ibère relevé !…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
