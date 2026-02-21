Le président du Bayern Munich loue le discours anti-raciste de Vincent Kompany
12 minutes pour convaincre. Ce vendredi, Vincent Kompany a utilisé près de la moitié du temps de sa conférence de presse d’avant-match face à l’Eintracht Francfort pou r revenir sur l’affaire Vinícius-Prestianni et donner son sentiment sur les déclarations minimalisantes de José Mourinho.
« Si c’est vrai que le joueur du Benfica a [traité Vinicius de singe], j’aimerais qu’il y ait une place pour des excuses. Personne n’est parfait dans ce monde. Mais c’est comme si on ne s’autorisait pas à considérer cette option. Il n’y a de la place que pour la gauche et la droite, le noir et le blanc », avait notamment philosophé le tacticien belge.…
