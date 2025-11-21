 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président de Naples mis en examen
information fournie par So Foot 21/11/2025 à 11:37

Le président de Naples mis en examen

Le président de Naples mis en examen

L’arroseur arrosé.

Connu pour son intransigeance sur le marché des transferts, réclamant des sommes folles pour ses stars chaque été, le président du SSC Napoli Aurelio De Laurentiis a ce jeudi été mis en examen pour des transferts jugés frauduleux. Le directeur général Andrea Chiavelli est également ciblé, alors que les accusations portent sur les transferts rentrants de Kostas Manolas (depuis l’AS Roma en 2016) et le célèbre cas Victor Osimhen (en provenance de Lille en 2020).…

CDB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La demande de Gennaro Gattuso pour aider l'Italie avant les barrages
    La demande de Gennaro Gattuso pour aider l'Italie avant les barrages
    information fournie par So Foot 21.11.2025 12:46 

    Les paniqués de mars. À défaut de pouvoir arrêter le temps, Gennaro Gattuso aimerait déjà mettre la Serie A sur pause. Le sélectionneur italien espère que le week-end précédant les barrages de la Coupe du monde sera purement et simplement reporté, afin d’offrir ... Lire la suite

  • Un cadeau spécial et une vidéo loufoque après la rencontre Donald Trump-Cristiano Ronaldo
    Un cadeau spécial et une vidéo loufoque après la rencontre Donald Trump-Cristiano Ronaldo
    information fournie par So Foot 21.11.2025 12:24 

    Al-Nassr tient sa nouvelle recrue. Après la réception de Cristiano Ronaldo par Donald Trump à la Maison-Blanche ce mardi, le président des États-Unis a célébré cette rencontre sur ses réseaux sociaux en publiant une vidéo abracadabrantesque. On y voit les deux ... Lire la suite

  • Angel Di María a déjà tout prévu pour sa carrière d'entraîneur
    Angel Di María a déjà tout prévu pour sa carrière d'entraîneur
    information fournie par So Foot 21.11.2025 12:13 

    Il ne veut surtout pas devenir le Kombouaré argentin. Le joueur le plus romantique du XXIᵉ siècle poursuit son idylle avec le ballon rond. Toujours sous contrat avec Rosario Central, l’ancien Parisien pense déjà à l’après et passe ses diplômes d’entraîneur, histoire ... Lire la suite

  • Tottenham lutte contre la calvitie à sa manière
    Tottenham lutte contre la calvitie à sa manière
    information fournie par So Foot 21.11.2025 11:44 

    Deux coupes pour le prix d’une. Tottenham a un nouveau partenaire : Elithair, la plus grande clinique de greffe capillaire au monde. Oui, les Spurs ont peut-être du mal à soulever des trophées (mauvaise langue après la Ligue Europa…), mais pour regarnir des crânes, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank