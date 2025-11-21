Le président de Naples mis en examen
L’arroseur arrosé.
Connu pour son intransigeance sur le marché des transferts, réclamant des sommes folles pour ses stars chaque été, le président du SSC Napoli Aurelio De Laurentiis a ce jeudi été mis en examen pour des transferts jugés frauduleux. Le directeur général Andrea Chiavelli est également ciblé, alors que les accusations portent sur les transferts rentrants de Kostas Manolas (depuis l’AS Roma en 2016) et le célèbre cas Victor Osimhen (en provenance de Lille en 2020).…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer