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Le président de la fédération saoudienne pose sa dém'
information fournie par So Foot 29/06/2026 à 11:21

Le président de la fédération saoudienne pose sa dém'

Le président de la fédération saoudienne pose sa dém'

Ça bouge en Arabie saoudite. Yasser Al-Misehal, président de la fédération saoudienne de football, a annoncé dimanche soir sa démission sur X. L’homme de 52 ans peut se vanter d’un mandat globalement très réussi à la tête de la fédération, avec notamment deux participations consécutives à la Coupe du monde sous son égide, ainsi qu’une victoire historique contre l’Argentine. Pour justifier son départ, Al-Misehal a notamment évoqué que la non- ualification des siens pour les seizièmes de finale constituait un « échec ».

Le chantier de 2034

En point d’orgue de son mandat, l’ancien patron de la fédé saoudienne pourra se targuer d’avoir obtenu l’organisation de la Coupe du Monde 2034 sur le territoire saoudien . Une échéance particulièrement attendue dans le pays du Golfe, que le prochain président devra préparer pointilleusement pour ne pas vexer Mohammed Ben Salmane. Et qui constituera évidemment un nouveau désastre écologique à mettre au crédit du football.…

ABS pour SOFOOT.com

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