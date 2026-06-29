Un Lionel avec l'Argentine jusqu'en 2031 ?

Lui sera là… avec Messi ? Le sélectionneur de l’ Albiceleste , Lionel Scaloni, est sur le point de prolonger son contrat avec l’Argentine jusqu’en 2031 . Un accord verbal entre les deux parties existerait déjà et la Fédération argentine aurait clairement annoncé vouloir prolonger celui qui les a conduits jusqu’à la victoire finale en 2022. « La position de l’AFA serait de voir Scaloni rester à vie » , se projette ESPN .

Pas une distraction

Malgré les discussions, Scaloni ne voudrait pas que cette nouvelle perturbe la concentration de ses hommes lors de cette édition 2026 . Vainqueur de ses trois rencontres de poule et opposée au Cap-Vert en seizième de finale, l’ Albiceleste accueille ce nouveau rendez-vous comme une occasion d’avancer dans la plus belle des compétitions internationales.…

TC pour SOFOOT.com