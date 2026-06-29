On connait l'arbitre de France-Suède

L’homme en noir sera un homme orange. Après un Australien, un Canadien et un Anglais, c’est désormais un Néerlandais qui arbitrera les Bleus face à la Suède. En effet, Danny Makkelie a été désigné par la FIFA pour diriger le seizième de finale des Tricolores, ce mardi à 23 h . Le Hollandais a déjà arbitré une fois les Bleus en match officiel, à l’occasion d’une rencontre de phase de groupes de Ligue des nations contre l’Ukraine. Les Bleus s’étaient imposés 2 à 0 grâce à des buts de Michael Olise et Kylian Mbappé. Bis repetita contre une équipe jaune et bleue ?

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TC pour SOFOOT.com