L'Ukraine va boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques 2026
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 11:54

Les bannières de l'équipe olympique ukrainienne sont photographiées dans le village olympique, avant les JO de Paris 2024 à Paris

L'Ukraine va boycotter la cérémonie d'ouverture ‌des Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026 en raison de la présence de dix athlètes russes et ​biélorusses, a annoncé le Comité paralympique ukrainien dans un communiqué publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Le Comité national paralympique ukrainien déclare que l'équipe paralympique ukrainienne et le Comité national paralympique ukrainien boycottent la ​cérémonie d'ouverture des 14es Jeux paralympiques d'hiver et exigent que le drapeau ukrainien ne soit pas utilisé lors de la cérémonie d'ouverture ​des Jeux paralympiques 2026", est-il écrit dans le communiqué.

La ⁠cérémonie d'ouverture est prévue le 6 mars prochain à Vérone (Italie).

Le Comité international paralympique (IPC) a annoncé plus ‌tôt dans la semaine que six athlètes russes et quatre athlètes biélorusses participeront aux Jeux paralympiques avec leur hymne et leur drapeau.

En réponse, le ministre ukrainien des ​Sports Matvii Bidnyi avait déclaré mercredi ‌que les responsables ukrainiens boycotteraient les Jeux paralympiques après avoir jugé la décision ⁠de l'IPC "scandaleuse". Les athlètes ukrainiens participeront bien aux Jeux paralympiques du 6 au 15 mars.

La Russie et la Biélorussie ont été bannies des compétitions paralympiques après l'invasion de l'Ukraine par Moscou en 2022, mais ont ⁠retrouvé leurs droits de ‌membres à part entière du Comité international paralympique après la levée de leurs ⁠suspensions partielles en septembre.

Les fédérations internationales de chaque sport au programme des Jeux paralympiques, chargées des qualifications, ‌avaient décidé de maintenir la suspension des athlètes russes et biélorusses. Mais en décembre, ⁠ces deux pays ont gagné leur recours devant le Tribunal arbitral du ⁠sport (TAS) contre la Fédération internationale ‌de ski et de snowboard (FIS), obtenant plusieurs quotas.

La Russie disposera de deux places en para ski alpin, ​deux en para ski de fond et deux en ‌para snowboard, tandis que la Biélorussie s'est vu attribuer quatre places au total, toutes en ski de fond (une pour les ​hommes et trois pour les femmes).

"Nous attirons l'attention sur le fait que ni la Russie ni la Biélorussie n'ont suivi le processus de qualification pour obtenir les licences nécessaires à leur participation ⁠aux Jeux paralympiques de Milan-Cortina", poursuit le communiqué. "De plus, cela s'est produit conformément au statut des comités paralympiques russe et biélorusse qu'ils ont reçu en tant que pays menant une horrible agression militaire sur le territoire de l'Ukraine."

"L'IPC est en contact direct avec le Comité national paralympique ukrainien et l'affaire est discutée en interne", a déclaré un porte-parole de l'instance paralympique à Reuters.

(Rédigé par Julien Prétot, version française Vincent ​Daheron, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Sport
