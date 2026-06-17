Le président de la Fed, Kevin Warsh, ne soumet pas sa projection sur la trajectoire des taux et lance une révision de la communication

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les remarques de Warsh aux paragraphes 3 à 5, ainsi que des détails sur les prévisions à partir du paragraphe 9)

* L'un des cinq nouveaux groupes de travail de la Fed placés sous la direction de Warsh examinera les communications, y compris le “dot plot”

* Sur les 18 responsables de la politique monétaire ayant soumis un “dot”, la moitié estime qu'une hausse des taux sera justifiée cette année

* Warsh explique que sa décision de ne pas participer est due à son aversion pour les indications prospectives

par Ann Saphir

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, n’a pas soumis de projection sur l’évolution des taux d’intérêt dans le cadre de la publication trimestrielle des projections économiques de la banque centrale mercredi, ce qui laisse présager des changements majeurs pour ce qui est devenu un repère essentiel pour les investisseurs en matière de politique monétaire.

Le dernier “graphique en points” de la banque centrale, publié mercredi et présentant les prévisions anonymisées des responsables de la politique monétaire concernant l’évolution des taux, ne comportait que 18 contributions. Or, la Fed compte 19 responsables au total. “La pratique habituelle de ce comité veut que les participants soumettent ces projections, et j’ai encouragé mes collègues à continuer de le faire”, a déclaré Kevin Warsh lors de sa conférence de presse à l’issue de la réunion de la Fed. “Je me suis toutefois abstenu de présenter mes propres projections, conformément à mes opinions de longue date sur le SEP, du moins tel qu’il est actuellement structuré.”

Kevin Warsh a annoncé qu’il allait constituer un groupe de travail composé de membres du personnel de la Fed et d’experts externes afin de réexaminer les pratiques de communication de la Fed, notamment le “dot plot” que la Fed publie quatre fois par an depuis 2012 pour donner au public une idée de l’orientation que pourrait prendre la banque centrale en matière de taux.

Il a déclaré qu’il “ne serait pas surpris” si un nouveau cadre de communication était mis en place d’ici la fin de l’année. Il a également annoncé la création de groupes de travail axés sur la réforme dans quatre autres domaines.

Les responsables de la Fed reconnaissent eux-mêmes que le “dot plot” est imparfait: il ne montre pas, par exemple, comment les prévisions de chaque responsable concernant le marché du travail et l’inflation influencent leur vision de l’évolution des taux.

Néanmoins, ce graphique s’inscrit dans un ensemble de pratiques de communication de plus en plus ouvertes que les responsables considèrent comme utiles pour aider les investisseurs et le grand public à comprendre la réflexion de la banque centrale, ce qui, selon eux, a rendu la politique monétaire plus efficace.

Warsh, cependant, critique depuis longtemps ces indications prospectives, arguant qu’elles enferment les responsables dans une trajectoire de taux spécifique sans tenir dûment compte de l’évolution des données économiques. La moitié des responsables de la politique monétaire ayant soumis des projections estiment qu’ils devront relever le taux directeur de la Fed cette année, comme l’a montré le “dot plot”. Six des neuf responsables qui s’attendent à une hausse des taux d’ici la fin de l’année ont estimé qu’une hausse de plus d’un quart de point serait nécessaire.

Huit des collègues de Kevin Warsh estiment que le maintien des taux dans leur fourchette actuelle de 3,50% à 3,75% suffira à ramener l’inflation à l’objectif de 2% de la Fed. Un décideur politique estime quant à lui qu’une baisse des taux serait nécessaire.

Cela place Kevin Warsh dans une position délicate, car il a été nommé à ce poste par le président Donald Trump dans l’espoir qu’il abaisse les taux d’intérêt. Les marchés financiers anticipent toutefois désormais une forte probabilité de hausse des taux d’ici la réunion de la Fed en septembre.

Lors de sa conférence de presse, Kevin Warsh a décrit les projections concernant la trajectoire des taux comme étant réparties à parts égales entre ceux qui souhaitent un statu quo ou une baisse, et ceux qui estiment qu’une hausse sera nécessaire. “J’ai remarqué que toutes les contributions étaient remises au crayon, vous savez, de ceux avec une grosse gomme”, a déclaré Kevin Warsh. “Cela signifie que je pense que mes collègues autour de la table, lorsqu’ils ont soumis leurs projections, comprenaient que le monde évolue très rapidement et qu’ils ne se sentaient pas liés par ces prévisions dans six semaines.”

Malgré tout, ces projections illustrent à quelle vitesse le débat au sein de la banque centrale a basculé: alors qu’il portait auparavantsur la durée pendant laquelle il fallait maintenir les taux inchangés avant de les abaisser, il est désormaismarqué par une inquiétude croissante quant à la nécessité pour la Fed de relever ses taux afin d’empêcher les pressions sur les prix, liées à la hausse des prix du carburant, de se répercuter plus largement sur l’inflation sous-jacente.

Les cours mondiaux du pétrole ont fortement chuté depuis la semaine dernière, lorsque l’Iran et les États-Unis ont annoncé un accord visant à mettre fin à leur conflit et à rétablir l’acheminement du pétrole par le détroit d’Ormuz. Mais on ignore à quelle vitesse le transport maritime et les exportations pourraient se redresser après la signature de l’accord, compte tenu notamment des dégâts subis par les installations énergétiques au cours de cette guerre de trois mois. L’inflation se maintient au-dessus de l’objectif de 2% fixé par la Fed depuis plus de cinq ans.

Les projections publiées mercredi montrent que les responsables de la banque centrale sont devenus plus pessimistes quant à l’inflation depuis mars, ce qui reflète la forte hausse de l’inflation depuis le début de la guerre. L’inflation mesurée par l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) devrait désormais s’établirà 3,6% d’ici la fin de l’année, selon l’estimation médiane des responsables de la politique monétaire.En mars, ceux-ci tablaient sur une inflation PCE de 2,7% en fin d’année. L’inflation PCE sous-jacente, qui exclut les prix volatils du pétrole et des denrées alimentaires, devrait désormais atteindre 3,3%,contre 2,7% précédemment. Le taux de chômage devrait désormais s’établir à 4,3% d’ici la fin de l’année, ce qui correspond auchiffre réel de mai et est inférieur aux 4,4% attendus par les responsables de la politique monétaire en mars. Ces prévisions traduisent une confiance croissante dans le fait que le marché du travail ne s’affaiblit pas et n’a pas besoin d’être soutenu par des baisses de taux, contrairement à ce que certains responsables craignaient en début d’année. La croissance du PIB devrait s’établir à 2,2%cette année, soit un chiffreinférieur aux 2,4% prévus en mars.