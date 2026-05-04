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Le président de l'Inter évoque l'avenir de Bastoni
information fournie par So Foot 04/05/2026 à 15:40

Le président de l'Inter évoque l'avenir de Bastoni

Le président de l'Inter évoque l'avenir de Bastoni

Histoire d’entretenir le (faux) suspense. Champion grâce à sa victoire sur Parme dimanche (2-0), l’Inter Milan fête le 21 e Scudetto de son histoire mais les langues commencent déjà à se délier au sujet du mercato estival. Le président des Nerazzurri, Giuseppe Marotta , s’est épanché sur le cas d’Alessandro Bastoni.

Le FC Barcelone veut recruter le défenseur central italien , c’est en tout cas ce qu’assure Giuseppe Marotta : « Je ne nierai pas qu’il y a un intérêt de la part du Barça, mais il est encore très superficiel et n’a rien de concret.»

TM pour SOFOOT.com

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