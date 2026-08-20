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Le président de l'ESTAC souligne les bienfaits de la multipropriété
information fournie par So Foot 20/08/2026 à 10:17
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Le président de l'ESTAC souligne les bienfaits de la multipropriété

Le président de l'ESTAC souligne les bienfaits de la multipropriété

Troyes à la Une. Dans un entretien accordé à L’Equipe et L’Est éclair , le président exécutif de l’ESTAC Edwin Pindi est revenu sur les défis qui attendent son club, sacré champion de Ligue 2 la saison dernière et qui retrouve l’élite après trois ans d’absence. Comme tout le monde, le promu subit de plein fouet la crise des droits télé, lesquels devraient s’élever à « 4 millions d’euros selon les prévisions ». Une « chute vertigineuse » pour Pindi qui rappelle que, quatre ans plus tôt, le chiffre montait à « environ 15 millions, voire plus de 30 avec l’aide de CVC ».

Merci patron

Heureusement pour les Champenois, l’ESTAC a rejoint les rangs de la galaxie du City Football Group en septembre 2020 et cette participation à une multipropriété serait bénéfique, surtout dans un contexte économique morose. « On ne le mesure pas assez mais son apport est extraordinaire, financièrement et humainement. Premièrement, il nous permet d’être à l’équilibre, car les ventes de joueurs ne suffisent pas », analyse Edwin Pindi, avant d’assurer que l’engagement du consortium émirati sert l’ensemble du club troyen.…

JD pour SOFOOT.com

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