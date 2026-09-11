 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le président de Côme compare Cesc Fàbregas à une légende du coaching
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 13:08
Ajouter Boursorama à vos sources

Le président de Côme compare Cesc Fàbregas à une légende du coaching

Le président de Côme compare Cesc Fàbregas à une légende du coaching

Dans la cour des grands. Chef d’orchestre de Côme depuis le début de l’exercice 2023-2024, Cesc Fàbregas est le principal artisan de la forme actuelle du club italien . Il a offert le premier succès de l’histoire du club en Ligue des champions en étrillant un RB Leipzig submergé par les vagues transalpines (4-1).

À la fin de la rencontre, le président indonésien du Como 1907 a tenu à rendre hommage au travail du champion du monde espagnol en osant sacré un parallèle : « Je pense que Cesc est pour nous ce que Johan Cruyff était pour le Barça » , s’est félicité Mirwan Suwarso, avant d’ajouter : « La chose la plus importante le concernant est la manière dont il nous a appris à croire en nous. Comment penser et rêver grand. Il nous a prouvé que tout était possible si tu travailles très dur ». Une scène chaleureuse qui a du donner du baume au cœur à l’Espagnol.…

MB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Amine Harit, et si c'était lui LA recrue de l'OM ?
    Amine Harit, et si c'était lui LA recrue de l'OM ?
    information fournie par So Foot 11.09.2026 13:01 

    De retour à l'OM après un prêt convaincant en Turquie la saison dernière, Amine Harit est l'une des rares satisfactions marseillaises de ce début de saison. Une recrue qui ne dit pas son nom prête à sortir la tête des Phocéens de l'eau dès ce vendredi contre Rennes. ... Lire la suite

  • Ce que Michael Olise voulait vraiment dire dans son interview d'après-match
    Ce que Michael Olise voulait vraiment dire dans son interview d'après-match
    information fournie par So Foot 11.09.2026 12:52 

    Ce jeudi, l'homme de terrain de DAZN Allemagne s'est risqué à poser des questions à Michael Olise, MVP de ce Bayern-Bodø/Glimt et auteur d'un but génial. Sauf que le Mickey ne s'apprivoise pas comme ça et il faut apprendre à lire dans ses silences et ses mimiques. ... Lire la suite

  • Les techniques de zinzins de Mikel Arteta pour préparer Arsenal a tous les problèmes
    Les techniques de zinzins de Mikel Arteta pour préparer Arsenal a tous les problèmes
    information fournie par So Foot 11.09.2026 12:46 

    Mikel prévoyant. Arsenal a connu une petite mésaventure cette semaine avant son match contre Naples en Ligue des champions. À cause des gros problèmes qui ont touché le trafic aérien outre-Manche, les Gunners n’ont pas pu décoller à l’heure prévue. Ils sont donc ... Lire la suite

  • Pas de retour en Europe pour James Rodriguez, qui a trouvé son nouveau club
    Pas de retour en Europe pour James Rodriguez, qui a trouvé son nouveau club
    information fournie par So Foot 11.09.2026 12:43 

    James Rodríguez est-il un « one goal man  » ? Bien que sa carrière, marquée par des blessures et des saisons mauvaises, n’a pas eu la destiné qui lui était promise, force est de constater que son parcours international avec la Colombie a été très bon . Un statut ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank