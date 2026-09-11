Le président de Côme compare Cesc Fàbregas à une légende du coaching

Dans la cour des grands. Chef d’orchestre de Côme depuis le début de l’exercice 2023-2024, Cesc Fàbregas est le principal artisan de la forme actuelle du club italien . Il a offert le premier succès de l’histoire du club en Ligue des champions en étrillant un RB Leipzig submergé par les vagues transalpines (4-1).

À la fin de la rencontre, le président indonésien du Como 1907 a tenu à rendre hommage au travail du champion du monde espagnol en osant sacré un parallèle : « Je pense que Cesc est pour nous ce que Johan Cruyff était pour le Barça » , s’est félicité Mirwan Suwarso, avant d’ajouter : « La chose la plus importante le concernant est la manière dont il nous a appris à croire en nous. Comment penser et rêver grand. Il nous a prouvé que tout était possible si tu travailles très dur ». Une scène chaleureuse qui a du donner du baume au cœur à l’Espagnol.…

MB pour SOFOOT.com