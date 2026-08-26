Le président de Bordeaux agite le risque de liquidation judiciaire en cas de relégation

Un dernier espoir qui donne des ailes à un club surendetté. Ce mercredi, le président des Girondins Dominique Delport se réjouissait sur ICI Gironde de la décision du tribunal de commerce de Bordeaux d’homologuer le protocole de conciliation présenté par le club et le plan de reprise porté par les repreneurs. « Je pense que tous les supporters ont l’envie que ce sujet des Girondins soit discuté au sein du comité exécutif de la FFF » , réagissait après que le président de la chambre du conseil a « demandé, sans pouvoir imposer » , à ce comité d’étudier la question d’un réexamen du dossier par la DNCG et d’un maintien en N1.

Pitié, pas la R1

« Si nous étions dans l’incapacité de jouer en N1, alors que sportivement le club a gagné ce droit, c’est le risque de liquidation judiciaire , avançait-il, au moment même où la descente en R1 est plus proche que jamais. Démarrer en Régional 1, avec 40 millions de dettes et de risques, je pense que c’est inédit. » Il ajoute que « les créanciers se retourneront contre cette décision » , confirmée par le tribunal administratif de Paris le 21 août.…

NB pour SOFOOT.com