Le président cubain dit qu'il n'y a pas de discussions en cours avec les Etats-Unis

par Dave Sherwood

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a affirmé lundi qu'il n'y avait pas de discussions en cours avec l'administration américaine, au lendemain de déclarations de Donald Trump laissant entendre que les deux ennemis historiques avaient noué un dialogue.

Le président américain a dit dimanche à des journalistes que les États-Unis étaient en train de "discuter avec Cuba", sans préciser la teneur de ces discussions présumées. "Vous le saurez très bientôt", a-t-il ajouté.

Miguel Diaz-Canel a évoqué sur X de simples contacts techniques dans le domaine des migrations.

"Comme l'Histoire le démontre, pour que les relations entre les États-Unis et Cuba progressent, elles doivent être fondées sur le droit international au lieu de l'hostilité, des menaces et de la coercition économique", a-t-il écrit.

(Rédigé par Dave Sherwood ; version française Coralie Lamarque ; édité par Sophie Louet)