Le premier pion de Viktor Gyökeres avec Arsenal est un vrai but d'attaquant

Déjà un premier trophée de prestige à Londres pour Viktor Gyökeres !

Pour sa troisième apparition sous la tunique d’Arsenal, samedi en amical, l’avant-centre suédois de 27 ans, arrivé pour 75 millions d’euros en provenance du Sporting CP, a participé à la nette victoire des Gunners sur l’Athletic Club Bilbao dans le cadre de « l’Emirates Cup » (3-0) , en inscrivant le premier pion de sa nouvelle vie : une reprise de la tête instinctive, après être passé devant son défenseur, en déviant juste ce qu’il faut pour tromper Unai Simón.…

