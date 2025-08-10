 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
Le premier pion de Viktor Gyökeres avec Arsenal est un vrai but d'attaquant
information fournie par So Foot 10/08/2025 à 10:38

Déjà un premier trophée de prestige à Londres pour Viktor Gyökeres !

Pour sa troisième apparition sous la tunique d’Arsenal, samedi en amical, l’avant-centre suédois de 27 ans, arrivé pour 75 millions d’euros en provenance du Sporting CP, a participé à la nette victoire des Gunners sur l’Athletic Club Bilbao dans le cadre de « l’Emirates Cup » (3-0) , en inscrivant le premier pion de sa nouvelle vie : une reprise de la tête instinctive, après être passé devant son défenseur, en déviant juste ce qu’il faut pour tromper Unai Simón.…

JB pour SOFOOT.com

