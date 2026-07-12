Le Premier ministre espagnol fustige les propos racistes de Mariano Rajoy

On vous rassure, le football n’a rien de politique. Alors que l’ancien Premier ministre espagnol Mariano Rajoy s’est fendu d’une sortie raciste envers l’équipe de France ces dernières heures, son successeur actuellement en poste lui a répondu sur X. Il y en a qui mesurent encore l’appartenance par le nom de famille, le lieu de naissance ou la couleur de peau . D’autres la mesurent par l’attachement à un pays et la volonté d’y contribuer. En jouant au football. En prenant soin de nos aînés. Ou en ouvrant des commerces » , a ainsi écrit Pedro Sánchez dans un message accompagné d’un lien vers la sortie de Rajoy.

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TB pour SOFOOT.com