Le Premier ministre britannique s'insurge du projet de la FIFA de vendre le Mondial

Neuf jours dans le costume de Premier ministre et déjà un peu dans le cœur des fans de football. Andy Burnham est monté au créneau ce mardi soir sur X quant aux velléités de vente par la FIFA d’une part de la Coupe du monde à travers une société privée montée de toutes pièces pour l’occasion.

« La Coupe du monde n’est pas un produit »

« Le football n’appartient pas aux investisseurs. Il appartient à ceux qui garnissent les tribunes et qui sont présents au bord du terrain, semaine après semaine, qu’il pleuve ou qu’il vente , a écrit Andy Burnham. La Coupe du monde n’est pas un produit. C’est la plus grande compétition sportive au monde, et elle n’a jamais appartenu à quiconque pour être vendue. Vous pouvez embellir l’accord comme bon vous semble : dès lors que vous en vendez une part, vous avez tout vendu. » …

NB pour SOFOOT.com