Le Premier ministre britannique redevable des propriétaires de Manchester City ?

Est-ce la 115 e charge ? Alors que le sujet du « Breturn » , le retour du Royaume-Uni dans l’Union européenne, devrait faire couler beaucoup d’encre sur l’île, un autre sujet s’est immiscé dans l’actualité d’Andy Burnham. Le Premier ministre britannique est suspecté d’une trop grosse proximité avec les propriétaires émiriens de Manchester City . En gros : le travailliste est accusé de faire pression pour préserver Manchester City de sanctions trop lourdes. Fin septembre, le club a été reconnu coupable de 114 infractions financières aux règles de la Premier League entre 2009 et 2018.

Ingérence politique ?

Dans la foulée, le Telegraph avait annoncé que les Émirats arabes Unis allaient retirer des milliards d’investissements au Royaume-Uni, en représailles. Or, ce sujet concerne directement Burnham, puisqu’avant de débarquer au 10, Downing Street, le travailliste a été maire de Manchester durant deux mandats et demi, entre 2017 et 2026. Durant son mandat, il a accepté le projet de réhabilitation du quartier de l’Etihad stadium. En grande partie financée par le City Football group, il prévoit son aménagement, mais également la création d’une salle de spectacle ou encore d’un musée consacré à Manchester City.…

UL pour SOFOOT.com