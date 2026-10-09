Cet attaquant va « tout faire pour être appelé en novembre » avec les Bleus

Tchouaméni-Mateta, même combat. Blessé au niveau de l’ischio-jambier, Jean-Philippe Mateta n’a plus foulé les pelouses anglaises sous le maillot de Crystal Palace depuis le 22 août dernier. Une éternité pour l’attaquant de 29 ans, présent lors du dernier Mondial avec les Bleus.

Mais malgré ces pépins, JP a manifesté son envie de retrouver rapidement Clairefontaine à son retour de blessure au micro de RMC : « Toute ma vie, j’ai bossé pour être en équipe de France. Je sais que ce n’est pas fini. Je vais tout faire pour réintégrer le groupe. Ce serait un rêve de jouer pour Zidane, il fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France. Ce serait un rêve, comme ça l’était de jouer sous Deschamps. Je vais tout faire pour être appelé en novembre » . …

MB pour SOFOOT.com