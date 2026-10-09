Le Hertha Berlin fait la chasse aux vlogueurs

Alors qu’ils ont une marque dans leur nom… Le Hertha Berlin a un nouveau combat : les vlogueurs. Ces créateurs de contenus, qui proposent des vidéos en immersion dans les stades pour vivre l’atmosphère d’un lieu mais souvent, derrière, promouvoir une marque, ne seront plus les bienvenus à l’Olympiastadion stadium de Berlin. « Assister à un match du Hertha BSC devrait avant tout être une expérience footballistique partagée , précise le club de la capitale, leader de la 2. Bundesliga après six journées de championnat. Les supporters devraient pouvoir vivre pleinement le match, l’ambiance et le soutien de l’équipe sans que les événements au stade soient filmés à des fins commerciales. »

« Le Hertha BSC demande à tous les visiteurs du stade de faire preuve de compréhension et de contribuer à faire du Stade Olympique un lieu de football, d’émotions et d’expérience partagée. » Pour ces raisons, les Bleu et Blanc s’apprêtent à interdire les vlogs produits à des fins commerciales et diffusés sur les réseaux sociaux . Filmer un moment d’ambiance sera bien sûr autorisé.…

UL pour SOFOOT.com