Amir Richardson : « J'ai vécu une injustice »

Après deux saisons à ronger son frein entre Florence et Copenhague, Amir Richardson a choisi de revenir là où tout avait commencé. De retour au Havre, le milieu marocain raconte sans détour les « injustices » vécues loin de la Normandie, son besoin de retrouver du temps de jeu et ce club qu’il considère toujours comme sa maison.

Te voilà de retour au Havre, ton club formateur. Comment tout ça s’est-il goupillé ?

Tout s’est fait très rapidement. Demba Ba (directeur sportif) et Didier (Digard, entraîneur) ont contacté mes agents, qui étaient dans le Sud je crois bien. Il n’a suffi que d’un rendez-vous à Nice. On a parlé un peu au téléphone, j’ai été vite convaincu. C’est un peu comme un retour aux sources et j’en avais besoin. Comme je le dis tout le temps : le Havre, c’est la maison. Je savais que ça allait bien se passer. J’ai retrouvé du monde que je connaissais déjà, des joueurs, certains membres du club, le président… Maintenant, on va tout donner pour se maintenir.…

Propos recueillis par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com