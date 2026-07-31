Le Premier ministre britannique dézingue Infantino

Même Downing Street s’en mêle. En déplacement à Sheffield ce vendredi, le Premier ministre britannique Andy Burnham s’est attaqué à Gianni Infantino et à son projet d’ouvrir les activités commerciales de la Coupe du monde aux investisseurs privés. « C’est une proposition scandaleuse », a-t-il lancé devant les journalistes.

« La mauvaise personne »

Pour Burnham, le problème ne se limite pas au contenu du projet. « Le simple fait qu’elle ait pu être envisagée démontre, à mon avis, que Gianni Infantino est la mauvaise personne pour diriger l’organisation », a poursuivi le chef du gouvernement britannique. Une façon à peine voilée de réclamer le départ du président de la FIFA.…

MJ pour SOFOOT.com