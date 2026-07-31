Raúl Asencio sera jugé en septembre

Raúl Asencio devra s’expliquer devant la justice. Le défenseur du Real Madrid comparaîtra les 3, 4 et 7 septembre devant le tribunal de Las Palmas dans l’affaire des vidéos à caractère sexuel impliquant notamment une mineure, enregistrées en 2023 à Gran Canaria.

Le joueur espagnol n’est pas accusé d’avoir filmé les images ni de les avoir diffusées sur les réseaux sociaux. Il est poursuivi pour avoir prétendument montré l’une des vidéos à une tierce personne après l’avoir reçue sur son téléphone. Asencio conteste les faits.…

MJ pour SOFOOT.com