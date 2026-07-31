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Aleksander Čeferin a reçu les félicitations de Michel Platini
information fournie par So Foot 31/07/2026 à 17:22
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Aleksander Čeferin a reçu les félicitations de Michel Platini

Aleksander Čeferin a reçu les félicitations de Michel Platini

Délibéré du conseil de classe : Félicitations pour Monsieur Čeferin. Le boycott annoncé de la Coupe du monde par l’UEFA aurait fait réagir Michel Platini . D’après L’Équipe , l’ancienne star des Bleus et surtout ex-président de l’UEFA entre 2007 et 2015, aurait appelé Aleksander Čeferin pour le féliciter concernant sa prise de position sur le projet porté par Gianni Infantino ouvrant la voie à des investisseurs privés dans des parts du Mondial.

La guéguerre de longue date entre Infantino-Platoche

Au-delà de cette idée répugnante qui a surgi du cerveau du boss de la FIFA, Michel Platini ne porte pas vraiment dans son cœur l’Italo-Suisse, qui fait trop parler de lui ces derniers temps. Il lui reprocherait d’avoir brisé son accession à la présidence de l’instance mondiale du ballon rond , après le déclenchement du « FIFAgate », il y a onze ans.…

EM pour SOFOOT.com

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