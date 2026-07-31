Mykhailo Mudryk voit enfin le bout du tunnel

20 mois plus tard. Suspendu pour dopage depuis fin 2024, Mykhailo Mudryk va enfin pouvoir refouler les pelouses de Premier League , ou ailleurs. En effet, a travers un communiqué, la Fédération anglaise de football (FA) a indiqué, ce vendredi, que le joueur de Chelsea « n’est plus éligible (à la suspension) et peut reprendre la compétition avec effet immédiat ».

Un accord entre l’Agence mondiale antidopage et la FA

En effet, un accord entre l’Agence mondiale antidopage et la FA a été trouvé concernant une infraction aux règles antidopage qu’aurait commis l’ancien ailier de Shakhtar Donetsk. Une bonne nouvelle pour Mudryk, après une interminable attente, qui va pouvoir rejoindre son club en stage de présaison du côté de Hong Kong. Le club entraîné par Xabi Alonso a indiqué sur son site officiel que « tout le monde au club a désormais hâte d’aider Misha à retrouver sa pleine forme, à réintégrer l’équipe et à revenir sur le terrain » .…

EM pour SOFOOT.com