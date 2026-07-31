Grosse perte pour la Côte d'Ivoire

Un seizième de finale de Coupe du monde pour se dire au revoir. À la tête de la Côte d’Ivoire depuis février 2024 et le remplacement de Jean-Louis Gasset en pleine Coupe d’Afrique des nations, Emerse Faé quitte son poste . En effet, l’entraîneur n’a pas renouvelé son contrat et ce dernier prend fin ce vendredi.

Un bilan plutôt positif

Sacré contre toute attente avec les Éléphants à la CAN 2023 disputée à domicile, le technicien a ensuite qualifié sa nation au Mondial où elle est sortie de son groupe avant de se faire éliminer par la Norvège . Par ailleurs, son équipe était tombée en quarts de finale lors de la CAN 2025.…

FC pour SOFOOT.com