Le fils de Loïc Féry crée la surprise à Wimbledon

Les Merlus brillent à l’étranger. Pour sa première sur le Centre Court, Arthur Fery a éliminé Grigor Dimitrov en huitièmes de finale de Wimbledon et entre dans le cercle fermé des quarts-de-finalistes du mythique Grand Chelem britannique. Le fils de Loïc Féry n’avait jamais dépassé le deuxième tour d’un tournoi majeur, donc autant dire qu’en langage footballistique, c’est comme si le Cap-Vert sortait la Croatie.

Mené deux sets à un

« Je suis aussi fier aujourd’hui que lorsque j’allais le voir jouer quand il avait 4 ou 6 ans. Je vis tout ça comme un papa qui irait voir son fils au bord du terrain pour un match du dimanche » , avait déclaré le président du FC Lorient, à L’Équipe , avant le match.…

EL pour SOFOOT.com