Le premier jour du reste de la vie des Girondins de Bordeaux

Rétrogradé encore une fois cet été, Bordeaux a évité la disparition et repart en sixième division. Serait-ce enfin le début de l’espoir pour les amoureux du club ?

Après cinq mois d’attente, les Girondins de Bordeaux vont rejouer en championnat. Une reprise très tardive qui s’explique par un interminable marathon judiciaire et financier auquel le club est désormais habitué depuis plusieurs années. Ainsi, le FCGB se déplace au Pays basque ce vendredi pour affronter… la réserve de l’Aviron bayonnais. Un drôle d’adversaire qui illustre bien le déclassement de ce club mythique et les ravages causés par Gérard Lopez. Mais le Bernard Madoff du football a enfin tiré sa révérence, après une chute vertigineuse de cinq divisions en cinq ans. De quoi espérer le retour de la tranquillité au Haillan et surtout une possible reconstruction vers les sommets, telle la plus belle des carrières Football Manager .

Dix-sept ans après le Bayern, place au SAM de Mérignac

Quand on a connu les grandes heures des Girondins, en particulier pour ma génération le titre de 2009 avec la grande équipe de Laurent Blanc et l’épopée en Ligue des champions, il était impensable d’imaginer le FCGB à un tel niveau. Et pourtant, je m’estime heureux quand je regarde les plus jeunes supporters des Girondins croisés dans les travées du nouveau stade Atlantique, contre Dinan-Léhon ou Angoulême : eux ont seulement connu un Bordeaux au fond du trou. Je repense à certaines saisons médiocres en Ligue 1 avec Diego Contento, Clément Chantôme et Isaac Kiese Thelin : on était dégoûtés de finir à la 11 e place. Si on avait su ce qui nous attendrait la décennie suivante !…

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Par Scipion pour SOFOOT.com