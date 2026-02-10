Le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français, devant l'insécurité et l'environnement, selon un sondage

Cette inquiétude semble faire consensus mais elle est "particulièrement marquée" chez les jeunes, les classes populaires et les électorats Rassemblement National et La France Insoumise.

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Le pouvoir d'achat est la principale préoccupation personnelle et au niveau national des Français, suivi par la sécurité, selon un vaste sondage réalisé par Odoxa auprès de 12.000 personnes, publié mardi 10 février, plus d'un an avant la prochaine élection présidentielle.

Les personnes interrogées par Odoxa à la demande de l'association Les Ponts neufs devaient notamment répondre à une question ouverte sur les sujets qui les préoccupent, ainsi qu'une question fermée pour hiérarchiser les enjeux prioritaires pour le pays.

Le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations personnelles citées spontanément par les Français interrogés (37%) et des priorités collectives (48%), selon cette enquête réalisée à l'automne dernier.

Environnement, immigration, santé

Arrive ensuite la sécurité et l'insécurité (29% des préoccupations, 41% des priorités nationales), thème bien plus clivant politiquement. Il est particulièrement important pour les personnes âgées, les électeurs Les Républicains et RN et les habitants des métropoles.

L'environnement complète le podium des préoccupations personnelles (24%), plus souvent cité par les jeunes et les électeurs de gauche, même s'il n'arrive qu'en septième place des priorités nationales. Il s'agit d'"une peur très concrète liée au changement climatique et à ses manifestations visibles dans le quotidien des Français", explique Odoxa.

À l'inverse, l'immigration et la santé arrivent haut dans le rang des priorités pour le pays, alors que ces sujets sont moins cités spontanément comme préoccupation pour soi-même.

L'association Les Ponts neufs se donne pour but de lutter contre la polarisation et de promouvoir l'esprit de communauté au sein de la société française.

L'enquête a été menée sur un échantillon représentatif de plus de 12.000 Français interrogés entre le 18 septembre et le 1er octobre 2025.