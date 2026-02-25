 Aller au contenu principal
Le Portugal pourrait annuler un match amical au Mexique
information fournie par So Foot 25/02/2026 à 12:41

Non, tout ne va pas très bien madame la marquise. En proie à un déchaînement de violence depuis la mort du narcotrafiquant « El Mencho » en début de semaine, le Mexique n’est pas forcément très serein à quatre mois d’accueillir (en partie) le Mondial 2026. Pourtant, la présidente de la République Claudia Sheinbaum et le président de la FIFA Gianni Infantino ont tenu à se montrer rassurants , affirmant que « tout va bien » et que la situation ne présente « aucun risque » pour les supporters désireux d’assister à des matchs à Guadalajara, Mexico et Guadalupe.

Léger désaccord

En attendant, la sélection portugaise ne l’entend pas de cette oreille . Elle hésiterait même à se rendre au Mexique pour y disputer un match amical prévu le 28 mars prochain au Stade Banorte de Mexico contre El Tri.

JD pour SOFOOT.com

Sport
  • Lancement du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 dans les Alpes françaises
    JO 2030: Cyril Linette quitte officiellement le comité d'organisation
    information fournie par Reuters 25.02.2026 14:01 

    Le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop) ‌2030 dans les Alpes françaises a annoncé mercredi le départ de son directeur général Cyril Linette. "Le Cojop Alpes Françaises 2030 acte ​le départ du directeur général du Cojop Cyril Linette", ... Lire la suite

  • Pierre Kalulu affirme être prêt pour les Bleus
    Pierre Kalulu affirme être prêt pour les Bleus
    information fournie par So Foot 25.02.2026 13:51 

    Pas coolulu. Dans un entretien accordé à L’Équipe , Pierre Kalulu a raconté la façon dont il a vécu son expulsion très controversée face à l’Inter Milan (3-2) suite à une faute sifflée sur Alessandro Bastoni peu avant la pause. Recevant une seconde biscotte, l’international ... Lire la suite

  • Thibaut Courtois n'aura pas le dernier mot avec Chilavert
    Thibaut Courtois n'aura pas le dernier mot avec Chilavert
    information fournie par So Foot 25.02.2026 12:53 

    Que quelqu’un lui coupe son micro… L’ancien gardien José Luis Chilavert a répondu à Thibaut Courtois . Au moment d’apporter son soutien total à Vinícius, le portier belge dernier estimait que les propos homophobes, racistes et transphobes du Paraguayen – coupable ... Lire la suite

  • Thierry Henry dégomme l'Inter et le foot italien
    Thierry Henry dégomme l'Inter et le foot italien
    information fournie par So Foot 25.02.2026 12:31 

    Clinique, comme autrefois. Après la défaite et l’élimination de l’Inter Milan face aux pêcheurs de Bodø/Glimt en barrages de Ligue des champions, Thierry Henry s’est permis de fustiger les finalistes de l’édition 2025 ainsi que le football italien au micro de CBS ... Lire la suite

