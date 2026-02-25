Le Portugal pourrait annuler un match amical au Mexique

Non, tout ne va pas très bien madame la marquise. En proie à un déchaînement de violence depuis la mort du narcotrafiquant « El Mencho » en début de semaine, le Mexique n’est pas forcément très serein à quatre mois d’accueillir (en partie) le Mondial 2026. Pourtant, la présidente de la République Claudia Sheinbaum et le président de la FIFA Gianni Infantino ont tenu à se montrer rassurants , affirmant que « tout va bien » et que la situation ne présente « aucun risque » pour les supporters désireux d’assister à des matchs à Guadalajara, Mexico et Guadalupe.

Léger désaccord

En attendant, la sélection portugaise ne l’entend pas de cette oreille . Elle hésiterait même à se rendre au Mexique pour y disputer un match amical prévu le 28 mars prochain au Stade Banorte de Mexico contre El Tri. …

JD pour SOFOOT.com