Le Portugal est champion du monde
information fournie par So Foot 27/11/2025 à 19:21

Il faut bien que jeunesse se fasse…

Le Portugal est champion du monde pour la première fois de son histoire ! En catégorie U17, pardi. Après leur victoire à l’Euro en juin contre la France, les jeunes portugais ont battu les U17 autrichiens en finale (1-0) , et succèdent à l’Allemagne. La compétition se disputait au Qatar. Anísio Cabral, jeune joueur de Benfica, a inscrit le seul but du match après unune passe de…. Romario (Cunha). Il marque son septième but dans la compète. En face, ni Werner (Jakob) ni Posch (Daniel) ni Hofmann (Florian) n’ont fait la différence. L’Autriche perd pour la première fois de la compétition.…

UL pour SOFOOT.com

