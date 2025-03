information fournie par So Foot • 23/03/2025 à 23:32

Le Portugal éjecte le Danemark au bout du suspense

Portugal 5-2, ap Danemark

Buts : Andersen (38 e CSC), Ronaldo (72 e ), Trincão (86 e et 91 e ) et Ramos (115 e ) pour la Seleçao // Kristensen (56 e ) et Eriksen (76 e ) pour la Danish Dynamite

Par toutes les émotions.…

