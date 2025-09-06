 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le Portugal déroule en Arménie
information fournie par So Foot 06/09/2025 à 19:58

Arménie 0-5 Portugal

Buts : Félix (10 e et 61 e ), Ronaldo (21 e et 46 e ) et Cancelo (32 e )

TB pour SOFOOT.com

L'offre BoursoBank