Le Portugal a un nouveau porte-bonheur

Quand Gonçalo va, tout va. Longtemps cantonné à un rôle de remplaçant, à la fois en club comme en sélection, Gonçalo Ramos est-il en train de changer de dimension ? Buteur lors de ses trois dernières rencontres avec le Portugal , dont le but de la victoire face à la Norvège, comme une semaine plus tôt contre… la Norvège, l’attaquant de l’AC Milan s’impose comme le futur numéro 1 au poste en sélection, après le psychodrame Cristiano Ronaldo.

But de Ramos : victoire assurée

Il est peut-être même un peu plus que ça, puisqu’on dirait bien qu’il ressemble aussi à un sacré porte-bonheur pour la Seleção das Quinas. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand Ramos plante avec l’équipe nationale, celle-ci s’impose toujours. Onze matchs, onze victoires . Vous avez dit talisman ?…

JF pour SOFOOT.com