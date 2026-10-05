Le Portugal a un nouveau porte-bonheur
Quand Gonçalo va, tout va. Longtemps cantonné à un rôle de remplaçant, à la fois en club comme en sélection, Gonçalo Ramos est-il en train de changer de dimension ? Buteur lors de ses trois dernières rencontres avec le Portugal , dont le but de la victoire face à la Norvège, comme une semaine plus tôt contre… la Norvège, l’attaquant de l’AC Milan s’impose comme le futur numéro 1 au poste en sélection, après le psychodrame Cristiano Ronaldo.
But de Ramos : victoire assurée
Il est peut-être même un peu plus que ça, puisqu’on dirait bien qu’il ressemble aussi à un sacré porte-bonheur pour la Seleção das Quinas. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand Ramos plante avec l’équipe nationale, celle-ci s’impose toujours. Onze matchs, onze victoires . Vous avez dit talisman ?…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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