LE POINT sur les élections législatives en Hongrie

Le Premier ministre nationaliste Viktor Orban, du parti Fidesz, brigue un cinquième mandat à la tête de la Hongrie lors des élections législatives de dimanche.

Après un règne sans partage de 16 années, le souverainiste de 62 ans est sérieusement menacé par un ancien fidèle, Peter Magyar, 45 ans, à la tête du parti de centre-droit Tisza. Les instituts de sondage lui donnent six à 16 points d'avance sur le chef du gouvernement.

L'eurosceptique Viktor Orban est aujourd’hui le dirigeant le plus ancien de l’Union européenne. Celui qui a fait de la Hongrie un laboratoire du populisme de droite a notamment reçu le soutien du président américain Donald Trump et de la cheffe de file des députés du Rassemblement national Marine Le Pen.

Les enjeux du scrutin, portraits, analyses, reportages :

* ENCADRE-Elections législatives le 12 avril en Hongrie, les enjeux d'un scrutin qui menace Orban L6N40M0GQ

* Le parti d'opposition Tisza toujours devant le Fidesz d'Orban dans les sondages nL8N40R0GH

* PORTRAIT-Viktor Orban face à la bataille d'une vie pour prolonger son règne L6N40R0TI

* PORTRAIT-Peter Magyar, l'ancien admirateur d'Orban, veut désormais le détrôner L6N40R0QU

* L'extrême droite en position d'arbitre aux législatives

L6N40Q0ME

* Les jeunes électeurs tournent le dos à Viktor Orban

L6N40R0KL

* Dans un pub de village, le vote se joue autour des pintes

L6N40Q0WU

* J.D. Vance fustige l'"ingérence" de l'UE dans le scrutin hongrois lors d'une visite à Budapest nL8N40Q0KR

* L'UE espère que les élections hongroises mettront fin aux blocages d'Orban nL6N40F0MF

(Rédaction de Paris)