JD Vance fustige l'"ingérence" de l'UE dans le scrutin hongrois lors d'une visite à Budapest

(Actualisé avec les citations de JD Vance)

Levice-président américain JD Vance a critiqué mardi ce qu'il a qualifié d'"ingérence honteuse" de l'Union européenne dans les élections en Hongrie, tout en saluant le Premier ministre Viktor Orban comme un allié de Donald Trump dans la défense de la civilisation occidentale.

La visite de JD Vance à Budapest, à quelques jours d'un scrutin que les sondages indépendants annoncent comme une probable défaite pour Viktor Orban, illustre toute l'importance cruciale que le mouvement "MAGA" ("Make America Great Again") du président Donald Trump accorde à la réélection du vétéran nationaliste hongrois.

Parallèlement, les attaques de JD Vance contre Bruxelles risquent d'accentuer les divisions entre Washington et les dirigeants européens, déjà inquiets de la guerre menée par Donald Trump contre l'Iran, ses critiques de l'Otan et autres sujet de discorde.

"Ce qui s'est passé dans ce pays, ce qui s'est produit au cours de cette campagne électorale, est l'un des pires exemples d'ingérence étrangère dans une élection que j'aie jamais vus ou même lus", a déclaré JD Vance lors d’une conférence de presse.

"Les bureaucrates de Bruxelles ont essayé de détruire l'économie hongroise. Ils ont tenté de réduire l'indépendance énergétique du pays. Ils ont tenté de faire grimper les prix pour les consommateurs hongrois, et tout cela parce qu'ils détestent cet homme (Viktor Orban)."

JD Vance a appelé les pays européens à suivre la politique énergétique de Viktor Orban. Cependant, il n'a pas été précisé dans l'immédiat si cela faisait référence aux importations de pétrole et de gaz russes. Viktor Orban a maintenu des relations cordiales avec Moscou malgré la guerre en Ukraine et affirme que l’énergie russe est essentielle pour la Hongrie.

La Commission européenne n'a pas réagi dans l'immédiat aux déclarations de JD Vance.

"COOPÉRATION MORALE"

Donald Trump a récemment exprimé son soutien à Viktor Orban, 62 ans, le qualifiant de "dirigeant véritablement fort et puissant", et JD Vance a couvert d'éloges les politiques du Premier ministre hongrois, de l'énergie à la guerre en Ukraine.

"Je suis ici en raison de la coopération morale entre nos deux pays, car ce que les États-Unis et la Hongrie représentent ensemble sous la direction de Viktor et sous celle du président Trump, c'est la défense de la civilisation occidentale."

Viktor Orban, dont la réélection est loin d'être acquiseau vu des sondages plaçant Peter Magyar et son parti de centre droit Tisza en tête, a salué ce qu'il a appelé "un âge d'or" des relations entre la Hongrie et les États-Unis sous la présidence de Donald Trump.

Arrivé au pouvoir en 2010, Viktor Orban a mis en place ce qu'il décrit comme une "démocratie illibérale ", marquée par des politiques anti-immigration strictes, des attaques contre les normes libérales, une hostilité à l'égard des institutions internationales et des offensives contre les médias, les universités et les organisations non gouvernementales.

Il avait été le premier dirigeant européen à soutenir la candidature de Donald Trump lors de la présidentielle américaine de 2016.

Viktor Orban est depuis longtemps en conflit avec l'UE sur de nombreux dossiers, dont l'Ukraine. Il a refusé d'envoyer des armes à Kiev, a bloqué un programme de prêts de 90 milliards d'euros de l'UE et affirme que l'Ukraine ne pourra jamais rejoindre le bloc.

Il a également accusé l'UE et l'Ukraine de chercher à s'immiscer dans le scrutin de dimanche et prétend que l'Ukraine souhaite perturber l'approvisionnement énergétique de la Hongrie, ce que Kiev dément.

Dans un message publié sur X avant l'arrivée de JD Vance, Peter Magyar, dont le parti de centre droit Tisza est donné en tête de plusieurs sondages indépendants devant le Fidesz de Viktor Orban, a mis en garde contre toute "ingérence étrangère".

"C'est notre pays ", a t il écrit. "L'histoire hongroise ne s'écrit ni à Washington, ni à Moscou, ni à Bruxelles – elle s'écrit dans les rues et sur les places de Hongrie."

(Humeyra Pamuk; version française Jean Terzian et Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)