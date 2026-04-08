Hongrie-Le parti d'opposition Tisza toujours devant le Fidesz d'Orban dans les sondages

A quelques jours des élections législatives en Hongrie, organisées le 12 avril, le parti de centre-droit Tisza de l'opposant Peter Magyar conserve son avance dans les sondages sur le Fidesz du Premier ministre Viktor Orban.

Jamais le dirigeant nationaliste, au pouvoir depuis seize ans, n'a autant paru menacé mais l'incertitude reste entière sur l'issue du scrutin en raison du grand nombre d'indécis.

Selon une enquête d'opinion conduite par l'institut Iranytu entre le 31 mars et le 4 avril et publiée par le journal Nepszava, 51% des électeurs ayant fait leur choix soutiennent Tisza tandis que 40% optent pour le Fidesz.

Le sondage, mené auprès d'un échantillon de 1.000 personnes, montre que 41% de l'ensemble des électeurs soutiennent Tisza, tandis que le Fidesz recueille 34% des suffrages. Environ 18% des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir encore décidé pour qui elles voteraient.

Les six derniers sondages rendus publics depuis la mi-mars, réalisés par six instituts différents, donnent tous, sur l'ensemble des électeurs, Tisza en tête, avec au moins six points d'avance sur le Fidesz.

Le vice-président américain JD Vance, en visite à Budapest pour apporter son soutien à Viktor Orban, a critiqué l'Union européenne et estimé qu'elle se rendait coupable "d'ingérence honteuse" dans les élections.

(Rédigé par Anita Komuves, Benoit Van Overstraeten pour la version française, édité par Jean-Stéphane Brosse)